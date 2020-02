Warcraft III Reforged : les joueurs lui attribuent la pire note de l'histoire de Metacritic

Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo, et celle de Blizzard en particulier, vous savez que Warcraft III : Reforged est au coeur d'une grosse polémique en ce moment, au point que les joueurs se vengent via le review bombing. En effet, le titre semble avoir été largement survendu lors de son annonce à la dernière Blizzcon. Parmi les nombreux griefs des joueurs, on mentionnera les cinématiques qui n'ont rien à voir avec celles teasées, ou encore le manque d'un certain nombre de features pourtant promises par les équipes de développement.



Se sentant floués, des milliers de joueurs se sont jetés sur Metacritic afin de clamer leur mécontentement via les critiques utilisateur. Ce review bombing en bonne et due forme est particulièrement suivi, puisqu'à l'heure actuelle, si le jeu dispose d'un score de 64% selon 9 critiques, son user score est en revanche de 0.5/10 avec plus de 21 500 avis négatifs. Warcraft III : Reforged peut donc se targuer d'avoir la note utilisateur le plus faible de l'histoire de Metacritic.



Pour plus d'infos sur Warcraft III : Reforged, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction.