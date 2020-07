Untitled Goose Games : l'insupportable oie se proposera en version boîte, une date et un prix

iam8bit : une version boîte va bel et bien voir le jour sur PS4 et Switch et voici ce qu'elle contiendra :



Le jeu en boîte

Un livret décrivant tous les objets du jeu

Un poster 28x43cm

Un sticker





Le tout est vendu à 29,99 euros sur PlayStation 4 et 34,99 euros sur la machine de Nintendo, uniquement depuis le revendeur Just For Games et pour une livraison à partir du 29 septembre 2020. Voilà, vous savez tout : allez-vous craquer pour cette édition physique ?

On peut qualifier Untitled Goose Game de véritable succès commercial inattendu mais néanmoins mérité : le studio australien House House a su proposer une expérience loufoque, plutôt maligne et pleine de charme qui s'est vendue, l'air de rien, à plus d'un million d'exemplaires. Malheureusement pour les collectionneurs, le titre n'était distribué qu'en dématérialisé et c'est bien pourquoi les développeurs ont tenu à régaler leur communauté en s'associant avec l'éditeur