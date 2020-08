Untitled Goose Game : un mode coop pour deux fois plus de bêtises, le trailer malin

Contrôler une oie dans le seul but de faire suer le monde : voilà un jeu original qui méritait le coup d'œil. Au-delà de son succès critique et commercial surprise, Untitled Goose Game est un titre unique, plein de bonne humeur et qui ne compte certainement pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, après avoir annoncé une version boîte il y a peu , le studio House House lève le voile sur un mode 2 joueurs permettant de faire tout le jeu en coopération.Une bien bonne idée qui devrait faciliter la tâche dans bien des mécaniques, les principaux rouages du soft reposant sur la diversion, la fuite et le taquinage d'humains inoffensifs. Histoire d'illustrer le tout, un sympathique trailer vient justement d'être mis en ligne, révélant au passage la date de sortie de cette mise à jour gratuite fixée au 23 septembre prochain sur tous les supports concernés.