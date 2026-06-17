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Unreal Engine 6 : l'IA générative sera au coeur du prochain moteur d'Epic Games

Unreal Engine 6 : l'IA générative sera au coeur du prochain moteur d'Epic Games

Epic Games a profité de sa dernière conférence State of Unreal pour lever un coin du voile sur la prochaine génération de son moteur phare : l'Unreal Engine 6. Et d’après les premières informations communiquées par l'éditeur, la version 6 de l'UE ne se contentera pas d’améliorer les performances ou les outils existants, il va surtout chercher à fusionner progressivement Unreal Engine 5 avec l’écosystème d’Unreal Editor for Fortnite, dans une logique d’unification qui devrait aboutir dans les prochaines années. Soit. Mais ce qui attire surtout l’attention, c’est l’intégration beaucoup plus poussée de l’intelligence artificielle dans les workflows de développement. Epic Games parle désormais d’une connexion directe avec des modèles d’IA comme Claude ou Gemini, intégrés au cœur même de l’éditeur. L’idée est en effet d'automatiser une partie des tâches répétitives et chronophages du développement pour laisser davantage de place à la création pure et à l’itération.



Cela signifie que ces outils pourraient être utilisés pour générer ou ajuster des éléments de jeu à partir de simples instructions textuelles, qu’il s’agisse de l’agencement d’une scène, de la création d’ambiances lumineuses ou encore du placement d’assets dans un environnement. Lors des démos présentées par Epic Games, il a notamment été question de scènes entières modifiées en temps réel via des prompts, avec une IA capable d’interpréter les intentions du développeur et de les traduire directement dans le moteur. Epic insiste néanmoins sur un point important : l’objectif n’est pas de remplacer les créateurs, mais de leur fournir des outils supplémentaires. Selon l’entreprise, les développeurs conserveront toujours le contrôle total sur leurs projets, chaque élément généré pouvant être modifié, corrigé ou remplacé manuellement. Une manière de rassurer dans un contexte où l’utilisation de l’IA dans le jeu vidéo reste un sujet particulièrement sensible, souvent critiqué par une partie des joueurs et des professionnels du secteur. Du coup, en réduisant certaines tâches jugées répétitives, Epic Games promet des cycles de production plus rapides, plus flexibles et potentiellement plus ambitieux, avec davantage d’itérations possibles sur un même projet. Comme un peu partout en fait.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 17 juin 2026
22:41


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