Tropico 6 : un trailer qui sent bon la corruption pour le DLC Lobbyistico

Kalypso Media et Limbic Entertainment dévoilent un tout nouveau trailer de gameplay dédié au troisième DLC de Tropico 6. Appelé "Lobbyistico", cette extension fait la part belle aux lobbies et à la corruption. El Presidente peut désormais négocier avec divers groupes d'influence étrangers, afin de débloquer de nouveaux atouts et stimuler la vie économique de l'île. Mieux, grâce à la nouvelle agence nationale de corruption, on peut également camoufler nos conflits d'intérêts, et résoudre certains problèmes avec quelques valises de billets. Bien sûr, l'intégrité est aussi une solution si jamais vous souhaitez débarrasser votre île de ces pratiques que la morale réprouve.



A noter que si le DLC est dès à présent disponible sur PC au prix de 8,49€ (jusqu'au 16 juillet, il coûtera ensuite 9,99€), il arrivera plus tard sur PS4 et Xbox One. Enfin, n'oublions pas que le week-end gratuit de Tropico 6 débute ce soir à 19 heures, et qu'il prendra fin le 12 juillet à 22 heures.