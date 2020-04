Tropico 6 : le 2e DLC "Spitter" est disponible, voici le trailer de lancement

le seul réseau social approuvé dans Tropico, pour se faire un nom via les interactions avec les chefs de factions, en séduisant les influenceurs et en créant des contacts avec les célébrités."



Par ailleurs, on nous précise qu'avec cet add-on, les joueurs "peuvent aussi construire de nouvelles attractions telles que le centre de désintoxication et le centre de bien-être, pour assurer aux citoyens et visiteurs tout le confort nécessaire pour passer un séjour agréable sur l’île." Le narcissisme fait office de nouveau trait de caractère, sans oublier l'ajout de trois pistes audio ( Comercio Feliz, La Celebridad, Fiesta en el Club) et de cinq personnalisations pour El Prezidente et son palace. Enfin, des missions et une carte bac à sable inédites figurent également au programme.



Tropico 6 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.













