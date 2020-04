Tropico 6 : le jeu vient d'être officiellement annoncé sur Switch

Après le PC et la PS4, El Presidente vient déclencher la révolution sur Switch, puisque Kalypso Media vient officiellement d'annoncer l'arrivée de Tropico 6 sur la console hybride de Nintendo. Cette annonce n'est pas une franche surprise puisqu'un listing mentionnant le jeu avait fuité en janvier dernier sur le site d'un revendeur Grec, même si rien n'était alors officiel. Tropico 6 sera distribué par Koch Media, sachant que l'accord qui lie l'éditeur à Kalypso Media couvre également les versions Switch de plusieurs sorties futures dont Railway Empire ou encore Commandos 2 - HD Remaster. Aucune date de sortie ferme n'a été annoncée pour l'instant, mais on se doute que l'attente ne devrait plus être très longue. Pour plus d'infos sur Tropico 6, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction situé à cette adresse.

Breaking news, citizens: #Tropico6 is coming to Nintendo Switch! pic.twitter.com/syAOWVqF7N — El Presidente (@El_Prez) 30 mars 2020