Toxic Commando : c'est le jeu vidéo chapeauté par John Carpenter, un 1er trailer bien bourrin

Acteurs et cinéastes s'intéressent de plus en plus aux jeux vidéo, et un certain John Carpenter a décidé de laisser son nom dans le paysage vidéoludique. Alors que ce dernier faisait fuiter en janvier 2023 l'adaptation de Dead Space au cinéma, on apprend que le créateur de Halloween, The Thing, New York 1997 ou bien encore Vampires vient de superviser la création de Toxic Commando. Développé par le studio Saber Interactive, sous la houlette de Focus Entertainment, John Carpenter’s Toxic Commando est un FPS qui affiche son gameplay bourrin, fortement inspiré des films des années 80. Si l'on se fie au premier trailler dévoilé lors du Summer Game Fest 2023, le jeu promet de réunir action, humour et épouvante dans une ambiance 80's très assumée. Chez Focus, comme chez Saber Interactive, on se réjouit de faire équipe avec John Carpenter.











"Nous sommes ravis à l’idée de collaborer à nouveau avec Saber, un de nos partenaires de longue date", déclare John Bert, Directeur Général de Focus Entertainment. "Après World War Z, Space Marine 2, Insurgency, SnowRunner et tant d'autres, Toxic Commando est une nouvelle étape majeure dans cette longue et fructueuse collaboration entre Focus et Saber. Nous avons hâte d’en dévoiler plus sur cette nouvelle licence créée par les équipes talentueuses de chez Saber, en mettant en oeuvre l'expertise de Focus pour transformer de nouvelles franchises en succès à grande échelle."





"Nous sommes impatients de travailler sur ce nouveau projet avec nos amis de Focus, et honorés de collaborer avec le légendaire John Carpenter ", avance Tim Willits, Directeur Créatif Exécutif chez Saber Interactive. "Son imaginaire, son génie narratif, sa façon de plonger les spectateurs dans une atmosphère unique à chaque film ont contribué à cette toute nouvelle expérience, influencée par l’ambiance si particulière des années 80, d’atteindre de nouveaux sommets. Ses films sont une source d’inspiration depuis toujours, et c’est un grand honneur de travailler à ses côtés pour créer une expérience inoubliable.”



John Carpenter a lui aussi fait quelques déclarations, histoire de prouver que sa présence n'est pas uniqement un simple name dropping marketing : "C'est très stimulant pour moi de collaborer sur un nouveau jeu avec Focus et Saber. Vous savez, j’adore tirer sur des zombies. Tout le monde n’arrête pas de me dire qu’il faut les appeler 'les infectés'. Les gars, ce sont des goules, point. En plus, ils sont des tonnes à l’écran, et ils explosent de partout. Les gens vont adorer ce jeu."







Quant à l'histoire, parce que oui il y en a une, elle se déroule dans un futur proche, au moment où une expérience scientifique visant à exploiter la puissance du noyau terrestre part en vrille et provoque le réveil du Sludge God. Il s'agit d'une créature ancestrale capable de terraformer tout ce qu'elle veut, transformant le sol en matière noire visqueuse et ses habitants en infectés morts-vivants. Heureusement, le génie à l’origine de ce chaos a un plan pour tout régler. Il lui faut juste une équipe de mercenaires surentraînés… Pas de bol : ils étaient tous trop chers. C’est pourquoi il a dû se contenter… du Toxic Commando. Sortie prévue pour 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.