Tour de France 2020 : le jeu pourra être fait à la première personne, un trailer immersif

Annoncé il y a un mois en même temps que Pro Cycling Manager 2020 , Tour de France 2020 s'imposera une nouvelle fois comme l'un des principaux jeux de cyclisme de l'année avec, cette fois-ci, une nouveauté de taille : la présence d'une caméra à la première personne.Longuement désirée, celle-ci permettra donc une immersion particulièrement renforcée pour mieux plonger corps et âme dans les tracés de la mythique compétition : histoire d'illustrer cette nouvelle feature, Cyanide Studio et Nacon dévoilent ainsi un trailer inédit et démonstratif.On rappelle que le titre se destine au PC, à la PlayStation 4 et à la Xbox One pour le 4 juin 2020 : rappelons d'ailleurs que la première étape du Tour de France (le vrai) vient tout juste d'être reportée au 29 août prochain, coronavirus oblige.