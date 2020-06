Tour de France 2020 : un trailer de lancement au coeur du peloton

Les amateurs de cyclisme vont être aux anges puisque Nacon nous dévoile aujourd'hui le trailer de Tour de France 2020. On y découvre que le titre proposera un contenu toujours plus conséquent, et il ne faut pas oublier que ce sera probablement la seule solution pour arpenter les routes françaises à vélo en juillet. En effet, la Grande Boucle se déroulera finalement du 29 août au 20 septembre à cause de la pandémie de COVID-19. Quoi qu'il en soit, ceux qui achèteront le jeu de Cyanide profiteront des 21 étapes officielles, ainsi que de nombreuses autres épreuves classiques comme le Critérium du Dauphiné, le Paris-Nice, le Paris-Roubaix et même le Liège-Bastogne-Liège pour la première fois.

On pourra également créer son coureur de toutes pièces, définir sa spécialité (grimpeur, sprinteur, rouleur) et l'améliorer au fil des saisons. Le mode Pro Team permettra même de contrôler non pas un coureur, mais bien toute une équipe, afin de mettre en place les meilleures stratégies au coeur du peloton. Le Tour de France 2020 est déjà disponible sur PS4 et Xbox One, tandis que les joueurs PC devront attendre le mois d'août pour se lancer dans la compétition.