Tour de France 2020 / Pro Cycling Manager 2020 : Patrick Chassé va encore donner de la voix

Patrick Chassé, le journaliste sportif que les adeptes de L'Equipe 21 connaissent bien, donnera encore de la voix dans Tour de France 2020 et Pro Cycling Manager 2020. C'est en effet ce qu'annonce Nacon via un communiqué officiel, en glissant une vidéo dans laquelle le bonhomme montre comment il réalise les commentaires. Même si un script lui est fourni, il se permet quelques libertés, tant que l'intonation et la ponctuation sont justes ; et compte tenu de sa cote de popularité auprès des joueurs, son travail est visiblement apprécié.Pour mémoire, Tour de France 2020 (Xbox One, PS4) et Pro Cycling Manager 2020 (PC) sortiront le 4 juin prochain. A noter qu'une version PC de Tour de France 2020 est également dans les tuyaux et qu'elle sortira plus tard.