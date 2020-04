Pro Cycling Manager 2020 : une bêta de prévu, une première pour la série

En 2020, la série Pro Cycling Manager a décidé de faire des changements auprès de sa communauté. Si le jeu est toujours attendu pour le mois de juin prochain (si tout va bien, épidémie de COVID-19 tout ça, tout ça...), on apprend qu'une phase de bêta va être lancée dans quelques jours afin de permettre aux joueurs de proposer un feedback aux développeurs. Ça sera l'occasion pour tous celles et ceux qui s'incriront en ligne de prendre en main le nouveau tableau de bord ainsi que d’expérimenter 2 nouvelles fonctionnalités : la gestion du Moral qui influence les performances de vos cyclistes, mais aussi l’aide à la planification qui permet d’attribuer automatiquement des courses aux coureurs.



La bêta de Pro Cycling Manager se tiendra du 13 au 27 avril prochain et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur cette page officielle, et ce jusqu’au 9 avril prochain. On rappelle que Pro Cycling Manager 2020 sera disponible le 4 juin sur PC.