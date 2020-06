Pro Cycling Manager 2020 : un trailer de lancement sur les routes de la Grande Boucle

Les amateurs de jeux de gestion et de cyclisme vont être ravis d'apprendre que Pro Cycling Manager 2020 est enfin disponible sur PC, comme nous le rappelle Nacon avec ce joli trailer de lancement. Comme toujours, le jeu propose au joueur d'incarner un directeur d'équipe qui doit mener ses troupes à la victoire. Il faudra donc préparer les coureurs, établir un calendrier des courses, investir dans la recherche pour disposer du meilleur matériel, et dénicher les futurs champions de demain. Une fois en course, il faudra s'avérer être un bon meneur d'hommes, et motiver ses troupes, sans oublier d'aller chercher de nouveaux sponsors afin d'augmenter le budget de fonctionnement de votre équipe.

Cette année, le tableau de bord a été revu pour plus de visibilité, tandis qu'un assistant manager aidera le joueur à déterminer son calendrier des courses. Au total, Pro Cycling Manager 2020 permettra de participer à plus de 230 épreuves pour un total de 650 étapes. Rappelons que le jeu est déjà disponible sur PC, tandis que les joueurs PS4 et Xbox One devront patienter jusqu'au mois d'août pour en profiter.