Tomb Raider : une compilation bientôt sur Switch, PS4, Xbox One et PC ?

Alors que le dernier opus des aventures de Lara Croft remonte à 2018, il semblerait que Square Enix soit en train de nous préparer une compilation des diverses aventures de la célèbre archéologue britannique. En effet, le site GameRant a mis en ligne une publicité pour un jeu intitulé Tomb Raider : The Ultimate Experience. Bien qu'on ignore encore le contenu exact de ce bundle, ce dernier est censé sortir le 27 août sur toutes les plateformes actuelles, soit PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia. Au vu des images d'illustration retenues, et comme le jeu sortira sur Switch, on imagine que la compilation n'incluera probablement pas les jeux les plus récents développés par Crystal Dynamics. En plus de cette fuite, on a remarqué que Square Enix avait renouvelé le dépôt de la marque "T.R.U.E. Tomb Raider Ultimate Experience" en juin 2020, après l'avoir créée en 2018. Si tout ceci relève pour l'instant de la rumeur, les indices semblent plus que concordants.