Tomb Raider Next Gen : c'est Amazon Games qui va produire le jeu, premiers détails

En revandant tous ses studios et licences occidentales à Embracer Group en mai 2022 pour la modique somme de 300 millions de dollars, Square Enix a laissé filer la licence Tomb Raider, sans doute la plus prestigieuse qui se trouvait dans le panier de la mariée. Si l'on sait que Crystal Dynamics travaille sur un nouvel épisode, on apprend que le studio va avoir l'aide d'un autre géant, celle d'Amazon Games. L'éditeur va en effet se positionner en tant qu'éditeur et apporter les fonds nécessaires pour que la production se déroule dans les meilleures conditions possibles. C'est une collaboration win-win pour les deux sociétés, puisque Amazon Games est toujours à la recherche de son AAA qui pourrait le faire émerger parmi les gros acteurs du jeu vidéo. Une tentative a été faite en 2021 avec le MMO New World, mais le soufflé est rapidement retombé, faisant disparaître le jeu dans les limbes du jeu vidéo. Ce nouvel épisode de Tomb Raider, sans doute full next gen', va s'appuyer sur le moteur Unreal Engine 5 d'Epic Games et devrait comporter tous les ingrédients qui font de cette licence une marque forte auprès des joueurs. Il va cependant être patient avant de voir débarquer cette nouvelle itération, le développement ayant tout juste commencé.





We are excited to announce that @CrystalDynamics has partnered with @AMZNGameStudios on the next major entry in the Tomb Raider series, which will continue Lara Croft’s saga in a single-player, story-driven multiplatform adventure. Amazon Games will support & publish globally! pic.twitter.com/Pn5aGeZaAm