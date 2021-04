Amazon Games annule son MMO "Le Seigneur des Anneaux" suite à une embrouille

Il semblerait que le sort ne pas favorable pour Amazon Games qui voit un de ces nouveaux projets, si ce n'est le plus important, se faire annuler. Après les retards accumulés sur New World et l'annulation de Crucible, voilà qu'on apprend de la part de Bloomberg (en la personne de Jason Schreier) que le MMO Le Seigneur des Anneaux rejoint la liste funèbre des projets avortés. A en croire l'insider le plus suivi de l'industrie du jeu vidéo, cette annulation inattendue est due à des tensions entre Amazon Games et Tencent, qui participe financièrement au projet depuis le rachat de Leyou Technologies. Développé conjointement entre les studios Athlon Games, Digital Extremes (à qui l'on doit Warframe notamment) et Splash Damage (Gears Tactics), le MMO Le Seigneur des Anneaux est en realité la propriété de Leyou Technologies. Depuis cette acquisition en décembre 2020, Tencent n'aurait visiblement pas trouvé de terrain d'entente avec Amazon Games, contraint d'avorter un projet pourtant annoncé depuis 2019. Reste à savoir si la décision est ferme et définitive ou s'il y a une chance que le projet reprenne si des négociations arrivent à terme. Pour l'heure, c'est visiblement fini.