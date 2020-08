Amazon : Twitch Prime devient Prime Gaming pour plus de cohérence

Amazon tente d'harmoniser ses divers services, et ses différents univers en adoptant une stratégie de convergence des noms. En ce sens, Twitch Prime a donc été rebaptisé Prime Gaming. L'idée est que le consommateur qui souscrive un abonnement Amazon Prime puisse plus facilement comprendre l'étendue de ses avantages. En effet, en plus d'être livré en 24h, l'abonnement donne accès à de nombreux services dont Prime Vidéo, Prime Music ou encore Prime Reading. Forcément, Twitch Prime faisait un peu désordre dans le tout, et Prime Gaming sera bien plus explicite pour les non-initiés. Ce changement de nom ne va pas révolutionner le service, et ceux qui y souscrivent vont donc avoir droit au streams sans publicités, à des bonus sur certains jeux (GTA V, LoL, Rainbow Six Siege, FIFA 20) et à quelques jeux gratuits chaque mois. Finalement, le seul hic, c'est que ce nom fait fortement référence au jeu vidéo, alors même que des tonnes de contenus Twitch n'ont strictement rien à voir avec le gaming.