Tokyo Game Show 2020 : l'édition online prend date, rendez-vous en septembre

Comme tous les autres salons vidéoludiques, le Tokyo Game Show 2020 s'est vu contraint d'annuler son édition physique à cause du coronavirus : une véritable perte pour l'industrie, heureusement compensée en tant bien que mal par un événement digital confirmé par les organisateurs qui se tiendra dans quelques mois.À ce sujet, justement, les dates précises de cette itération dématérialisée ont été données et le salon se tiendra ainsi du 23 au 27 septembre 2020 : au programme, des annonces de nombreuses firmes et autres constructeurs comme le veut la tradition, ainsi que plusieurs tournois e-sport pour varier les plaisirs. Nous vous tiendrons bien entendu au courant dès que nous aurons plus d'informations sur la nature des participants mais l'on espère quelques trailers chocs, ainsi que quelques déclarations concernant la next-gen si possible.