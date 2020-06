Tokyo Game Show 2020 : premières infos d'ici deux semaines, ça se passera en ligne

Sans surprise, le Tokyo Game Show 2020 a rejoint la douloureuse liste de salons de jeux vidéo annulés aux côtés de l'E3, de la Paris Game Sweek ou encore de la gamescom : toutefois, à l'instar de ce dernier, les organisateurs n'ont pas totalement baissé les bras et ont finalement opté pour un show exclusivement digital, dont le programme n'a pas été encore dévoilé.Le CESA, l'association d'éditeurs japonais en charge du projet, devait justement donner de premières informations fin-mai : la pandémie a finalement retardé ses plans et l'on apprend alors que ces détails nous seront communiqués vers la moitié du mois de juin 2020. D'ici deux semaines, donc, le Tokyo Game Show 2020 donnera peut-être les dates et le nombre de ses conférences digitales, ainsi que les acteurs de l'industrie qui rythmeront ses annonces. Du moins, on l'espère grandement.