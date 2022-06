The Walking Dead Saints & Sinners : le Chapitre 2 "Retribution" aussi sur PSVR 2, un trailer sanglant

Parmi les jeux qui ont été dévoilés dès le début du State of Play, il y avait le Chapitre 2 "Retribution" de The Walking Dead : Saints & Sinners qui a connu son petit succès commercial, notamment sur le premier PS VR. Il faut dire que sa campagne solo basée sur la survie et son mode "Trial" particulièrement énervé a fait de ce titre une chouette référence en réalité virtuelle. Aucune surprise donc de voir débarquer le chapitre 2 qui sera à la fois disponible sur le PS VR et le PS VR 2, sachant qu'il faudra attendre 2023 pour le casque 2ème génération de Sony, tandis qu'il sortira fin 2022 pour les possesseurs du casque VR de 2016. Considéré comme une "suite" par les développeurs, ce Chapitre 2 "Retribution" proposera une toute nouvelle campagne, de nouvelles zones à explorer, de nouvelles armes et de nouveaux outils ainsi que de tout nouveaux défis.



D'ailleurs, concernant les armes, on nous promet quelque chose de repensé et pas seulement des variants de ce qui existe déjà, avec en prime des techniques de combat inédites jusque-là absentes du jeu. On sent que les affrontements au corps-à-corps seront plus nombreux, histoire de rendre le jeu plus brutal et sans doute plus dynamique aussi. La maîtrise de la tronçonneuse permettra par exemple de jolis spectacles de découpe, à condition de supporter son poids non négligeable, sans oublier de remplir son réservoir. Evidemment, pour le combat soit équitable, les zombies devraient se montrer plus féroces, parce qu'ils seront plus nombreux, mais aussi parce qu'ils devraient être aussi moins bêtes. On attend de voir ça de nos propres yeux évidemment.