The Walking Dead Saints and Sinners : le jeu VR dévoile ses trois éditions, les précommandes ouvertes

Dévoilé au début du mois d'octobre dernier, The Walking Dead Saints and Sinners continue tranquillement son petit bonhomme de chemin et dévoile aujourd'hui les éditions dans lesquelles il sera distribué lors de sa sortie, prévue le 23 janvier prochain. Pour rappel, il s'agit d'un jeu entièrement jouable en réalité virtuelle et compatible avec l'Oculus Rift et le HTC Vive. Le PlayStation VR, lui, suivra également mais un peu plus tard, au printemps.Bref, parce que défourailler des morts-vivants est une activité à ne pas prendre à la légère, Skydance Interactive met en lumière les différentes éditions du jeu comprenant divers bonus in-game ou physiques. La première d'entre elles, bien évidemment, est le simple jeu qui coûtera 39,99 dollars (avec un bonus, un revolver, si vous optez pour la précommande).La seconde est la Tourist Edition à 49,99 dollars avec le jeu, plusieurs bonus de précommandes - le revolver, une batte, un couteau, des plans d'arme et des poupées vaudou - des podcasts, la chanson du trailer, l'OST et un thème PS4.Enfin, la troisième et dernière concernera essentiellement les grands fans de la franchise : nommée Tower Edition, elle coûte 149,99 dollars et comprend tous les bonus susmentionnées mais également des objets physiques, à savoir un sac à dos, une lanterne, une pièce collector, un artwork, des cartes postales, des badges et une clé USB de 16GB.Les précommandes viennent justement d'être lancées et sont disponibles à cette adresse