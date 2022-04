The Walking Dead Saints & Sinners : il y aura un Chapitre 2, trailer et infos

The Walking Dead : Saints & Sinners n'a pas dit son dernier mot. En effet, lors du Meta Quest Showcase, le titre de Skydance Interactive a refait surface pour nous annoncer l'arrivée d'un Chapitre 2, baptisé "Retribution". Il sera question d'un scénario original qui se déroulera du côté du French District de la Nouvelle-Orléans où les zombies sont toujours aussi nombreux. Dans la peau du personnage The Tourist, il va falloir survivre parmi les morts-vivants, sachant qu'il sera toujours possible de faire usage de nombreuses armes blanches et à feu pour abattre les ennemis autour. Un premier trailer accompagnait l'annonce et dans lequel on peut apercevoir quelques images de gameplay. Ce Chapitre 2 n'a pas encore de date de sortie, mais c'est prévu cette année sur Meta Quest 2.





Sorti en janvier 2020 sur les casques de réalité virtuelle compatibles PC puis en mai de la même année sur PS VR,