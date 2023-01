The Pathless : enfin une date (et un nouveau trailer) pour le nouveau jeu des créateurs d'Abzû !

Annoncé il y a bientôt 5 ans, The Pathless est vraisemblablement arrivé au terme de son développement. Dans un communiqué officiel, l'éditeur Annapurna Interactive et le studio Giant Squid nous révèlent que leur jeu sera disponible le 2 février 2023 sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox X|S en version numérique. iam8bit et Skybound sortiront également une édition physique de The Pathless pour Switch, dont les détails seront révélés dans les semaines à venir. On ne sait pas si le studio a géré une exclusivité temporaire sur Xbox et Nintendo Switch, car The Pathless avait été confirmé sur les consoles PlayStation également, mais il semblerait qu'il faille attendre avant qu'une date ne soit communiquée. On peut cependant apprécier cette nouvelle vidéo présentant le jeu, ses graphismes et un bout de son gameplay. On rappelle que le jeu nous fait endosser le rôle du Chasseur, un spécialiste du tir à l'arc qui va se retrouver sur une île mystique pour dissiper une malédiction ténébreuse qui se répand dans le monde entier. Le chasseur doit trouver un aigle pour en faire son compagnon afin de chasser les esprits corrompus. Il s'agit du nouveau jeu des créateurs d'Abzû et on reconnaît parfaitement leur style visuel, à la fois épuré et plein de grâce.