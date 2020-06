The Pathless : le jeu confirmé sur PS5, il sortira bien en 2020

la Chasseresse

Nous avons conçu The Pathless avec des sources audio spatiales 3D, affirme le bonhomme. Nous avons divisé les sons ambiants en de nombreuses petites sources autour de l’environnement pour plonger le joueur au fin fond du monde. Notre jeu comporte tout un nombre de biomes exotiques, et la technologie audio de la PS5 vous donnera l’impression de courir, glisser et tirer comme si vous y étiez."Par ailleurs, impossible pour Matt Nava de ne pas évoquer le SSD. "Depuis le premier jour, nous nous efforçons de créer une expérience sans aucun écran de chargement sur PS5, indique-t-il. Nous lançons notre niveau depuis le disque aussi rapidement que possible et, grâce à la puissance inégalée du SSD de la PS5, nous pouvons également lancer des morceaux lointains du niveau sans baisse de performance. Les barres de chargement qui progressent lentement appartiennent au passé ; la seule chose que vous ne pourrez plus faire, c’est en profiter pour lire sur votre téléphone."Enfin, il a été confirmé que The Pathless - dans lequel on incarnerapour combattre des esprits corrompus et sauver l'humanité - sortira bel et bien en 2020 non seulement sur PS5, mais également sur PS4 et PC.