The Pathless : le jeu annoncé sur Xbox Series, Xbox One et Switch, une 1ère fenêtre de sortie

Giant Squid a profité de l'Annapurna Interactive Showcase 2022, qui s'est tenu hier, pour annoncer le portage de The Pathless sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Switch. Aucune date de sortie n'a été précisée, mais le studio a promis que le titre débarquerait durant l'hiver prochain. On rappelle que The Pathless est disponible sur PS4, PS5 et l'Epic Games Store depuis novembre 2020, et sur Steam depuis novembre 2021.Pour mémoire, le jeu demande d'incarner une Chasseresse dont la mission est de mettre fin à la sombre malédiction qui s'est abattue sur le monde. Elle peut notamment compter sur l'aide de son aigle pour se déplacer dans l'open-world qui s'affranchi des codes habituels du monde ouvert."Nous souhaitions encourager les joueurs à explorer de manière organique, à développer leur compréhension de l’espace dans lequel ils jouent, et c’est ce qui nous a poussés à rompre, sur un certain nombre de points clés, avec ce qui se fait dans la plupart des mondes ouverts conventionnels : il n’y a pas de voyage rapide, pas de carte et pas de game over, indiquait le directeur créatif Matt Nava lors du State of Play d'août 2020. Ces éléments communs fonctionnent à merveille dans de nombreux jeux, mais ils ont tendance à vous sortir de l’univers pour vous rappeler que vous jouez à un jeu, et cela ne nous convenait pas." Néanmoins, l'héroïne a à sa disposition un masque magique signalant les lieux déjà explorés et les points d'intérêt distants.