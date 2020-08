The Pathless : une nouvelle vidéo de 6 minutes qui détaille les mécaniques de gameplay

Les déplacements fluides et dynamiques sont au cœur de The Pathless, nous explique-t-on. La Chasseresse se déplace rapidement, bondissant à vive allure à travers la forêt. Vous pouvez remplir votre jauge de vitesse en tirant sur des talismans (des cibles flottantes éthérées, éparpillées dans votre environnement). Enchaînez les tirs pour conserver votre vitesse, et obtenez un mini boost à chaque tir réussi. Cette mécanique d’action perpétuelle, extrêmement satisfaisante, vous permet de communier avec votre environnement. Une fois dans le rythme, cela peut même prendre une dimension méditative."



Quant au compagnon ailé de notre personnage, il ne sera absolument pas anecdotique, bien au contraire. " L’aigle est également crucial aux déplacements : sa capacité à vous porter tout en volant est primordiale pour l’exploration du monde, est-il précisé. Lorsque vous planez, l’aigle perd progressivement de l’altitude, mais vous pouvez gagner une légère poussée verticale en battant des ailes. Au fil de vos découvertes, vous récolterez des cristaux qui vous permettront d’augmenter le nombre de battements d’ailes à votre disposition. Vous pourrez alors atteindre des endroits plus élevés et planer plus loin. Plus la surface explorable du monde augmente, plus votre capacité à vous y déplacer s’améliore. L’absence de voyage rapide ne se fait donc jamais ressentir. Ajoutez à cela les mécaniques de propulsion liées à votre arc, et voyager à travers de très longues distances devient une expérience agréable et gratifiante."







On rappelle que The Pathless prendra la forme d'un monde ouvert s'affranchissant des codes habituels. " Nous souhaitions encourager les joueurs à explorer de manière organique, à développer leur compréhension de l’espace dans lequel ils jouent, et c’est ce qui nous a poussés à rompre, sur un certain nombre de points clés, avec ce qui se fait dans la plupart des mondes ouverts conventionnels : il n’y a pas de voyage rapide, pas de carte et pas de game over, indique le directeur créatif Matt Nava. Ces éléments communs fonctionnent à merveille dans de nombreux jeux, mais ils ont tendance à vous sortir de l’univers pour vous rappeler que vous jouez à un jeu, et cela ne nous convenait pas."



Sans la moindre carte pour se repérer, la Chasseresse devra s'appuyer sur un masque magique. " Ce masque vous montre, sur une « carte thermique » appliquée à même le sol, les lieux que vous avez déjà explorés, et les points d’intérêt distants sont signalés à la manière d’un sonar, assure Giant Squid. Puisque cela apparaît dans le monde, la quantité d’informations que vous pouvez rassembler dépend directement de votre position et de ce que vous pouvez voir." Enfin, pour compenser l'absence de game over, chaque défaite fera perdre des cristaux et "freinera votre progression pour débloquer de nouveaux battements d’ailes." Voilà qui devrait motiver les joueurs à ne pas mordre la poussière.



On rappelle que la sortie de The Pathless est fixée à cette année sur PS5, PS4 et PC.



Annoncé lors des Game Awards 2018, The Pathless s'est offert un nouveau bain de foule lors du State of Play de ce soir. Plus concrètement, Giant Squid a dévoilé une vidéo de 6 minutes dans laquelle sont détaillées les différentes mécaniques de gameplay. "