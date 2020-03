The Outer Worlds : une date de sortie pour la version Nintendo Switch

Disponible depuis le 25 octobre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, The Outer Worlds sortira le 5 juin prochain sur Nintendo Switch, C'est en effet ce qu'annonce Obsidian Entertainment sur son site officiel , en précisant que le jeu coûtera une soixantaine de dollars (on peut s'attendre au même tarif en € chez nous, donc) et sera proposé aussi bien en physique qu'en dématérialisé. A noter que ceux qui opteront pour la cartouche devront quand même télécharger un patch day one de 6 Go. "Il optimise le gameplay, rajoute des textures en haute résolution, et apporte des correctifs afin que les employés de Halcyon profitent de la meilleure expérience possible", est-il mentionné.Au cas où, on vous rappelle que notre test de The Outer Worlds se trouve à cette adresse