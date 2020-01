The Outer Worlds : enfin une date de sortie sur Nintendo Switch

Annoncée en novembre dernier, la version Nintendo Switch de The Outer Worlds débarquera le 6 mars prochain. C'est en effet ce que Private Division et Obsidian Entertainment annoncent sur Twitter, en précisant qu'il sera possible de se procurer le jeu à la fois sur l'eShop et à la boutique du coin (59,99€). Cela dit, la boîte ne comprendra non pas une cartouche mais un code permettant de récupérer The Outer Worlds en téléchargement.On rappelle que le jeu est disponible depuis le 25 octobre dernier sur Xbox One, PC et PS4, et que notre test est disponible à cette adresse