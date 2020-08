The Initiative : Microsoft recrute des talents de Bungie, Rockstar et Respawn pour son très gros jeu secret

narrative lead de Destiny 2 Christine Thompson ; le responsable des combats de Jedi Fallen Order J ustin Perez et même le programmeur ayant travaillé sur Red Dead Redemption II puis The Last of Us 2, Francisco Aisa Garcia.



On ne sait vraiment pas ce que nous prépare The Initiative mais, à n'en pas douter, la société fait son maximum pour pondre une très grosse exclusivité Microsoft. Vivement que l'on en sache plus.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Microsoft ne fait pas semblant quand il s'agit de créer le mystère... et d'y mettre le prix. The Initiative est un studio fraîchement mis sur pied par le constructeur américain qui planche actuellement sur son tout premier jeu : encore non dévoilé, on sait juste qu'il s'agit d'un énorme projet AAA (et des rumeurs parlent d'ailleurs d'un retour de Perfect Dark ). Les seules informations que nous avons proviennent des embauches incessantes de la firme : après s'être offert des talents issus de Santa Monica Studio Naughty Dog ou Insomniac Games, l'entreprise vient de recruter seize nouvelles personnes intéressantes.Pour ainsi dire, nous avons dans le tas Rémi Lacoste, directeur de Shadow of the Tomb Raider et de Marvel's Avengers ; la