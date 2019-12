The Initiative : Microsoft débauche un autre développeur de GOD OF WAR, ça promet du lourd sur Xbox Series X

Chris O’Neill,

Ian Miller, Ray Yeomans et Kai Zheng (tous level designers) font partie de The Initiative depuis l'été dernier, sans oublier Brian Westergaard (l'un des producteurs de GOD OF WAR) qui était arrivé bien avant.



On n'ira pas jusqu'à dire que Microsoft cherche absolument à affaiblir Sony Interactive Entertainment, mais rappelons quand même qu'il s'est offert les services de Fiona Cherbak, une chasseuse de têtes connue pour avoir constitué les équipes derrière GOD OF WAR et Days Gone. Bref, les exclus devraient fuser sur Xbox Series X.



Si l'on ignore tout du premier projet de The Initiative, le studio fondé par Microsoft (2018) continue en revanche de recruter des nouveaux talents. Le dernier en date est Erik Jakobsen qui, comme l'indique son profil LinkedIn , a oeuvré sur GOD OF WAR avant de signer son nouveau contrat début décembre. On peut donc parler de belle prise pour le constructeur américain, même si d'autres ex-Santa Monica Studio sont déjà présents au sein de la structure. En effet,