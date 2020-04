Xbox Series X : des détails sur le 1er jeu de The Initiative, le retour de Perfect Dark a-t-il enfin sonné ?

". Enfin, n'oublions pas non plus que le studio est composé de poids lourds de l'industrie ayant planché sur des titres de renom tels que GOD OF WAR, Days Gone, The Last of Us 2, TOMB RAIDER, Uncharted 4, A Thief's End et Red Dead Redemption. Voilà pourquoi tout le monde attend avec impatience l'officialisation de son premier jeu.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis que Perfect Dark est entre les mains de Microsoft suite au rachat de Rare en 2002, la série a perdu de sa superbe. Perfect Dark Zero (2005) n'a pas été une franche réussite sur Xbox 360, et les fans attendent autre chose que le portage HD de la version Nintendo 64 déployé en 2010 sur le Xbox Live Arcade. Conscient du gâchis que tout cela représente, Microsoft aurait-il demandé à The Initiative de s'atteler au retour de Joanna Dark sur Xbox Series X ? C'est la question que l'on peut se poser en jetant un oeil au profil LinkedIn de Christopher Ng , qui a officié en tant que designer technique au sein du studio pendant huit mois (de juillet 2019 à février 2020).En effet, il dresse une série de tâches dans lesquelles il a été impliqué ; des détails minimes, certes, mais qui permettent de dessiner vaguement les contours du chantier. A priori, ce jeu mystérieux devrait donc tourner sur Unreal Engine 4, le même moteur graphique que Final Fantasy VII Remake - pour parler d'un titre sorti récemment. Sachant que certains studios de la maison (The Coalition par exemple) sont déjà familiers avec l'outil d'Epic Games, on peut imaginer qu'ils donnent un coup de main à leurs collègues pour que ces derniers n'aient pas à tâtonner trop longtemps et gagnent du temps.Parmi les autres indices intéressants qui figurent dans le CV du bonhomme, on note qu'il a travaillé sur la conception d'armes, de gadgets et d'un système de vidéosurveillance "pour un projet non annoncé". Il a également participé à la création de tout un tas d'interactions, notamment au niveau des portes, d'éléments destructibles, de déclencheurs et autres. Avec tous ces éléments en main, on peut comprendre que les fans misent sur Perfect Dark qui semble cocher toutes les cases, mais il peut très bien s'agir de tout autre chose.En tout cas, rappelons-nous qu'en janvier dernier, Phil Spencer (le patron de la division Gaming chez Microsoft) avait tweeté que les développeurs de The Initiative "[étaient] talentueux et [étaient] prêts à relever des défis pour travailler sur des choses inédites (et anciennes) de façon innovante