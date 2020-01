The Elder Scrolls Online : un superbe trailer pour le chapitre Greymoor

Bethesda Softworks continue de sortir du contenu sur les serveurs de The Elder Scrolls Online avec un tout nouveau trailer qui nous annonce l'arrivée du prochain chapitre : Greymoor. Ce dernier va emmener les joueurs au coeur des zones explorées dans TES V : Skyrim avec l'ouest de Bordeciel, les contrées glacées des Nordiques et la caverne de Griffenoire. La nouvelle aventure intitulée "Coeur noir de Skyrim" se déploiera tout au long de l'année 2020 via quatre mises à jour principales. Vous l'avez compris, c'est le moment ou jamais de vous relancer dans The Elder Scrolls Online. Greymoor sortira le 18 mai sur PC et Mac, puis le 2 juin sur PS4 et Xbox One.