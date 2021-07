The Elder Scrolls VI : le développement n'en est qu'à son design, il va falloir être très patient

Annoncé il y a déjà 3 ans, lors de l'E3 2018, The Elder Scrolls VI est un jeu qui cristallise les attentes les plus folles. Il faut dire que le dernier épisode canon en date remonte à 2011 et depuis, les fans n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ok, certains citeront The Elder Scrolls Online ; les autres préfèrent ne rien dire. Néanmoins, depuis le reveal officiel et ce teaser qui a mis le feu à la conférence de Bethesda en juin 2018, le développement ne semble pas vraiment avancer. On a quelques interventions de Todd Howard ici et là pour nous rassurer, mais rien de bien concret. Et c'est en réalité assez normal, surtout depuis ses derniers propos relayés par The Telegraph, journal avec lequel le game designer américain s'est entretenu. Il avoue en effet que The Elder Scrolls VI en est encore à sa phase de conception, de design même, précisant que les nouvelles technologies qui sont utilisées pour Starfield seront d'une grande aide pour le jeu. En réalité, on apprend surtout que toutes les équipes sont afférées sur la production de Starfield, en précisant que certaines personnes travaillent en parallèle sur les deux.

La grande majorité de Bethesda Game Studios est occupée sur Starfield. Mais il est bon de penser que The Elder Scrolls VI est encore à sa phase de design... Mais nous sommes en train de vérifier la technologie. Va-t-on réussir à gérer les choses que l'on souhaite faire avec ce jeu ? Chaque jeu possède ses nouveaux outils technologiques, et The Elder Scrolls VI profitera des nouveaux ajouts du Creation Engine 2 qui sera utilisé pour le jeu.



Cette intervention de Todd Howard concernant The Elder Scrolls VI était une interlude dans une interview plus globale à propos de Starfield qui occupe toute l'attention de Bethesda. Non seulement il s'agit d'une nouvelle licence, mais en plus, l'idée est sans doute d'en faire une saga pérenne compte-tenu des coûts qui lui sont alloués. Pour le moment, on n'a pas vu grand-chose de Starfield, même si le dernier trailer de l'E3 2021 présage d'un Skyrim dans l'espace. Rien n'est fait au hasard...