The Elder Scrolls VI : Todd Howard tease un nouveau moteur graphique pour le jeu

Alors qu'il est de notoriété publique que Bethesda Softworks est actuellement en train de travailler au développement de The Elder Scrolls VI, Todd Howard nous dévoile qu'un nouveau moteur graphique est en chantier. Selon le concepteur, ce nouvel outil va permettre des avancées incroyables en termes de graphismes, avec un gap visuel franchi encore jamais vu, qui sera supérieur à celui qu'on a pu constater entre Morrowind et Oblivion. Forcément, pour créer un tel moteur, il faut des forces vives, et Bethesda ne semble pas avoir regardé à la dépense, puisque les équipes qui travaillent sur le projet auraient vu leurs effectifs multipliés par cinq. Avec de tels investissements, on se doute que de nombreux futurs titres de Bethesda seront développés avec ce moteur, et selon Todd Howard, Starfield serait le prochain sur la liste. Rappelons que Bethesda a été racheté récemment par Microsoft, ce qui pourrait aussi aider l'éditeur au niveau financier.