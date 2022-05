The Chant : un nouveau jeu d’horreur psychédélique, un 1er trailer dérangeant

On a beau être en 2020, les jeux développés uniquement sur les consoles "next gen" que sont la PS5 et la Xbox Series X sont extrêmement rares. Du coup, quand l'un d'entre eux pointe le bout de son nez, on est forcément très attentif. C'est le cas avec The Chant, un jeu édité par Prime Matter et le jeune studio indépendant Brass Token, et qui souhaite nous plonger dans l'horreur psychédélique. Jouable en vue à la troisième personne, The Chant va nous faire suivre les aventures de Jess Briars, une femme qui a décidé de partir en retraite spirituelle au milieu d’une île isolée et qui va l'entraîner dans ses angoisses les plus profondes. Elle va en effet devoir survivre face à des créatures prismatiques, relâchées après qu’un chant rituel ait mal tourné, en ouvrant un portail vers une dimension cauchemardesque appelée "L’Obscurité".

Dans cette dimension qui se nourrit que d’énergie négative, il va falloir tenter de rester conscient de ce qu'il se passe et ne pas céder à la peur. S'il s'agit d'un premier trailer sans gameplay, The Chant devrait en dévoiler davantage prochainement, la sortie étant programmée pour cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.