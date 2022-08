The Chant : le jeu d'horreur psychologique dévoile sa date et ses comédiens

Après avoir été flous autour de la date de sortie de The Chant, Prime Matter et Brass Token nous révèlent enfin que leur thriller psychologique arrivera le 3 novembre prochain à travers une nouvelle bande annonce. En plus de ce trailer inédit, on nos invite à en savoir davantage sur les coulisses du jeu, notamment sur le casting et les acteurs qui ont inarné les personnages. Le personnage principal de Jessica Briar est interprété par Siobhan Williams, tandis que c'est Kim Mallari qui joue Kira Clavell, son amie. Les deux vont se retrouver sur Glory Island pour une retraite spirituelle qui ne va pas se passer comme prévu. Les deux femmes vont rencontrer Tyler Anton, qui est incarné à l'écran par Adam Millard, et qui joue le leader spirituel de Kim et sur laquelle il va avoir une emprise importante. A ses côtés, Tyler peut compter sur Hannah Wilson (jouée par Emily Tennant) et Maya Kalani (doublée par Nicole Anthony) qui est persuadée que cette retraite spirituelle est la première étape pour affronter son passé et ainsi guérir de ses blessures. Enfin, il y a Sonny Sonti (interprété par Praneet Akilla) a décidé de concentrer son énergie (et une partie de ses richesses familiales) est entré dans cette secte par le biais de la science des prismes, son but étant de trouver enfin une plus grande signification à sa vie.

The Chant arrive donc le 3 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series.