The Chant : le jeu d'horreur psychologique de Prime Matter lâche un nouveau trailer

Toujours programmé pour le 3 novembre prochain, The Chant est un jeu d'horreur psychologique qui a su attirer l'attention des journalistes qui se sont rendus à la gamescom 2022 en août dernier. Au sortir des previews écrites par ces derniers, le titre de Prime Matter s'annonce prometteur dans son ambiance et son histoire qui suit les mésaventures de Jess Briars, une femme qui a décidé de partir en retraite spirituelle au milieu d’une île isolée et qui va se retrouver au milieu d'une dimension cauchemardesque appelée "L’Obscurité". Le nouveau trailer lâché par l'éditeur met en avant quelques citations de la presse spécialisée, histoire de faire sa promotion et rappeler qu'on pourra compter sur lui d'ici quelques mois.



La sortie de The Chant est donc calé au 3 novembre prochain, uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series. Pas de sortie sur consoles old gen.