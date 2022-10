The Chant : le gameplay détaillé dans une grosse vidéo, on découvre les pouvoirs de Jessica

Les jeux de fin d'année sont en train d'arriver doucement mais sûrement, et parmi ceux-là, on pourra compter sur The Chant, un thriller psychologique où l'on incarnera une certaine Jessica Briar qui va se retrouver mêler à sombre histoire de secte possédée où la fiction cauchemardesque va devenir une réalité. Si le jeu a longtemps misé sur son ambiance, ses personnages et son côté horrifique, il est grand temps pour lui de nous montrer ce qu'il a dans le ventre. Et c'est le but de cette nouvelle vidéo de plus de 4 minutes, où l'on ne voit que des séquences de gameplay. C'est aussi le bon moment pour découvrir qu'il va falloir trouver l'équilibre entre mental, santé et spiritualité qui sont trois éléments qui seront déterminants sur la fin du jeu. Le jeu va alterner exploration, puzzles et combats, sachant que Jessica sera doté de pouvoirs liés à l'Obscurité. Elle pourra par exemple figer les ennemis par une décharge d'énergie, ou les rendre groggy après leur avoir hurlé dessus. Des séquences au corps-à-corps sont également de la partie avec des armes de fortune trouvées ici et là, sans oublier que notre personnage sera capable d'esquiver les attaques. On vous laisse découvrir la suite dans la vidéo, et on vous rappelle que The Chant est attendu pour le 3 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.