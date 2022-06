Test Zorro The Chronicles : un Assassin's Creed pour les moins de 12 ans, mais est-ce suffisant ?

Le Test

Créé en 1919, le personnage de Zorro a inspiré d'innombrables romans, films et séries, mais les adaptations vidéoludiques du justicier masqué se comptent étonnamment sur les doigts d'une main. Heureusement, Zorro The Chronicles vient aujourd'hui rajouter sa pierre à l'édifice. Comme son nom l'indique, le jeu de BKOM Studios s'inspire de la série animée éponyme et se destine donc avant tout aux enfants. Nous allons voir qu'il ne faut effectivement pas trop en demander en ce qui concerne les graphismes et le gameplay.

Le scénario de cette aventure ne s'embarrasse pas vraiment de moult détails et circonvolutions : vous incarnez Zorro, vous devez mener la vie dure au commandant Monasterio, et c'est à peu près tout ! Les objectifs des dix-huit missions disponibles tournent peu ou prou autour des mêmes principes : récupérer un bien volé, libérer des prisonniers ou saboter des installations. Mais ce qui pourrait être considéré comme un défaut ailleurs colle ici plutôt bien à l'esprit du jeu, léger et sans prise de tête. Les missions ne sont toutefois pas dénuées de toute subtilité, puisque le justicier masqué peut à chaque fois être incarné par Diego De La Vega ou sa sœur jumelle Ines. Dans le premier cas le joueur bénéficiera d'une charge de coups ultimes supplémentaire, tandis que dans le second il aura droit à un cœur de vie en plus. La plupart des niveaux peuvent également être abordés en deux endroits différents, et donc de deux manières. "L'entrée forcée" nous place proche de troupes à combattre, tandis que "l'entrée discrète" privilégie une insertion plus calme, généralement en hauteur.







Les combats et l'infiltration sont en effet les deux composantes essentielles du jeu. Les amateurs de discrétion peuvent ainsi utiliser le fouet pour grimper sur certaines hauteurs afin de réaliser des attaques aériennes, s'accroupir pour échapper au regard des sentinelles, attirer les gardes avec un lancer de caillou, marquer les différents soldats et points d'intérêt grâce à une longue-vue, ou encore réaliser des KO furtifs en approchant par l'arrière un garde qui n'est pas encore alerté. Les affrontements directs sont quant à eux très accessibles (pas de combo difficile à sortir), mais, heureusement, pas trop basiques non plus. Parer au bon moment permet de remplir la jauge de coup ultime, le fouet sert à étourdir et donc neutraliser temporairement les ennemis, un petit arbre de compétences est présent, et s'il suffit de marteler une touche pour vaincre les gardes les moins gradés, il est en revanche nécessaire de sauter par dessus les porteurs de boucliers, d'atteindre les snipers situés en hauteur ou encore d'éviter les dynamites des sergents Garcia.







RENARD, SACRIPANT !





Un certain sentiment de progression est donc présent même si, avouons-le, le jeu dévoile rapidement toutes ses cartes et ne surprend guère par la suite. Son plus grand point fort réside incontestablement dans les animations qui accompagnent les coups ultimes. Elles sont dynamiques, fluides, détaillées, et surtout très amusantes. Choisies aléatoirement, elles cuisinent la pauvre victime du moment à différentes sauces. Zorro peut la mettre en caleçon, lui graver un Z sur le torse ou les fesses, lui balancer des poulets au visage, la faire trébucher en feintant une courbette, lui grimper sur les épaules, ou encore faire apparaître le cheval Tornardo pour qu'il lui file un bon coup de sabot. Il y a encore quelques autres possibilités au catalogue, et on ne s'en lasse jamais. L'humour bon enfant est d'ailleurs la marque de fabrique du jeu, qui multiplie les neutralisations environnementales cocasses. Qu'il s'agisse de balancer un garde dans un tas de fumier, un feu, contre un cactus ou par dessus une rambarde, les différentes interactions ont le double mérite de mettre rapidement hors-jeu les ennemis et de donner le sourire au joueur.







Destiné aux plus jeunes, ce Zorro évite d'ailleurs tout dégât trop violent. Les gardes ne meurent jamais mais s'évanouissent ou restent groggy à terre, et c'est très bien ainsi. La difficulté générale n'est évidemment pas très élevée, mais les joueurs plus expérimentés pourront toujours choisir le second mode de difficulté ou chercher à remplir tous les objectifs secondaires. Chaque mission donne ainsi la possibilité de dénicher des emplacements où coller des affiches (ce n'est guère passionnant car il faut juste tourner en rond dans les niveaux jusqu'à tomber dessus) et remplir des défis assignés à certaines zones, du type "réaliser cinq attaques aériennes", "contrer cinq fois", "ne pas se faire repérer", "neutraliser trois gardes en utilisant l’environnement" et autres incitations du même genre (ce qui est déjà nettement plus intéressant).





UN JEU DE SÉRIE Z