Zorro The Chronicles : le jeu sort aujourd'hui, voici un trailer avec du gameplay commenté

Zorro The Chronicles est enfin disponible sur à peu près toutes les plateformes disponibles. Jeu d'action-aventure avant tout destiné aux enfants, le titre s'inspire bien évidemment

Un peu plus d'un an après son annonce,de la célèbre série animée et reprend des mécaniques de gameplay des jeux Assassin's Creed. Entre l'infiltration qui permet à Zorro de grimper un peu partout, les combats à l'épée avec un système de contres, on est clairement sur un produit qui rappelle le jeu d'Ubisoft. Si Zorro reste le personnage principal, sachez qu'il est possible de faire l'aventure avec Inès, sa soeur. Chacun possède ses propres capacités, sachant qu'il est possible de les faire évoluer via un arbre de compétences, qu'on aperçoit d'ailleurs dans la vidéo. Notre test arrive prochainement.