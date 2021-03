Zorro The Chronicles : le dessin animé va avoir droit à son jeu vidéo, premier trailer de gameplay

Si dans l'inconscience collective, Zorro restera à jamais ce feuilleton en noir & blanc diffusé sur l'ORTF, sachez que depuis 2015 un dessin animé est proposé sur France 3, à savoir Les Chroniques de Zorro. Réalisé par les Français de Cyber Group Studio, ce cartoon tout en images de synthèse va avoir droit à son adaptation en jeu vidéo pour 2021 et sur à peu près toutes les plateformes existantes. C'est BTC Studios, une firme polonaise, qui va se charger d'éditer le jeu, tandis que le développement est assuré par Bkom Studios, une jeune société canadienne habituée aux jeux et applications mobiles. Le premier trailer qui accompagne l'annonce nous permet de constater que la D.A. du dessin animé a été respectée scrupuleusement, tandis que le gameplay semble s'inspirer de grands jeux déjà existants, du type Assassin's Creed pour les déplacements, Batman Arkham pour les combats et Spider-Man dans certains déplacements rapides. Se voulant très accessible, Zorro The Chronicles vise avant tout un public jeune et permettra de jouer soit Zorro, soit sa soeur Ines, sachant que le Sergengt Garcia sera évidemment de la partie. La sortie de Zorro The Chronicles est attendue pour l'automne 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia et même Mac.