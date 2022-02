Zorro The Chronicles : il arrive en France grâce à Nacon, nouveau trailer en VF

Annoncé il y a bientôt un an, en mars 2021 , Zorro The Chronicles fait un retour fracassant en cette fin d'après-midi, grâce à l'intervention de Nacon qui nous fait savoir que c'est lui qui va gérer la sortie du jeu en France. L'occasion de révéler la date de sortie, fixée en juin 2022, et de proposer un nouveau trailer, cette fois-ci en VF. Pour rappel, ce Zorro The Chronicles est une adaptation du dessin animé diffusée depuis 2015 sur France Televisions et qui permet de retrouver le justicier masqué plus jeune, plus fougueux et plus à l'aise avec l'humour. Côté gameplay, il faut s'attendre à un mélange d'action à l'épée, quelques scènes de plateformes, un peu de furtivité et quelques acrobaties. Evidemment, le jeu est destiné à un public familial et sortira sur à peu près toutes les plateformes.