Test Resident Evil 3 : voici les notes de la presse, c'est moins élogieux que pour le remake de RE 2

JEUXACTU - 16 / 20

Gamekult - 8 / 10

Jeuxvideo.com - 15 / 20

Millenium - 77 / 100

Gameblog.fr - 7 / 10

Hardcore Gamer - 4,5 / 5

DualShockers - 8,5 / 10

PC Gamer - 58 / 10

Stevivor - 8 / 10

Shacknews - 9 / 10

VideoGamer - 8 / 10

TheSixthAxis - 9 / 10

GamesRadar+ - 4 / 5

Destructoid - 8 / 10





Si tout le monde s'accorde sur la qualité du remake de Resident Evil 2, la presse est en revanche plus partagée sur celui de Resident Evil 3. En effet, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la moyenne Metacritic du jeu pointe à quasiment à 81, ce qui est beaucoup moins élevé que le 91 dont a été gratifié son prédécesseur. Personne ne remet en cause les performances graphiques du RE Engine, ni les scènes d'action qui font mouche et la rage qui habite le Nemesis. En revanche, la disparition de la quasi totalité des énigmes, la mise au placard de tout un pan de la version originale considérée comme emblématique par les fans, la pauvreté de Resident Evil Resistance, ou encore la durée de vie courte sont montrées du doigt.Pour mémoire, Resident Evil 3 est attendu pour le 3 avril sur Xbox One, PC et PS4, sachant que certains joueurs ont déjà reçu leur exemplaire.