Test Lost Ark : un superbe free-to-play coréen, entre Diablo et un MMORPG !

Le Test

Les atouts de Lost Ark ne sont pas vraiment à chercher du côté du scénario, qui s'habille de manichéisme et de poncifs médiévaux-fantastiques. Le lore a beau être très développé, la quête principale peut tout de même être résumée ainsi : le monde d'Archésia est en proie à une invasion de démons, que le héros va devoir combattre tout en partant à la recherche d'une Arche aussi perdue que légendaire. Rien de bien révolutionnaire, vous l'aurez compris. Le jeu mise avant tout sur son gameplay, qui cherche à réunir le meilleur des hack 'n' slash et des MMORPG. Tout comme dans n'importe quel émule de Diablo, on déplace le héros d'un clic tandis que l'autre sert à l'attaque de base. Une caméra aérienne et isométrique sert de fenêtre sur l'action, tandis que les créatures malfaisantes n'ont de cesse de lâcher du loot. Et comme dans un jeu massivement multijoueurs, il est possible de se réunir en groupes ou en guildes, de bénéficier de montures et de familiers, de s'exprimer à l'aide d'emotes et, surtout, de participer à des duels, des donjons et des raids. La création de héros tient d'ailleurs nettement plus du MMO que de l'action-RPG puisqu'il est possible de personnaliser finement le mannequin virtuel à l'aide de multiples coiffures, tatouages, réglages faciaux détaillés et autres teintes de peau.







Mais le choix le plus important reste bien sûr celui de la classe. Lost Ark propose cinq archétypes majeurs (Guerrier, Mage, Martialiste, Tireur d'élite et Assassin), chacun d'entre eux étant ensuite divisé en plusieurs sous-catégories (par exemple Berserker, Pistolancier et Paladin pour guerrier, Barde ou Sorcière pour la mage…). Voilà qui nous donne un total de quinze classes différentes, ce qui permet à tous les types de joueurs de s'y retrouver. De plus, le jeu a le bon goût d'éviter la sainte trinité tank, soigneur, DPS. Les classes diffèrent selon cinq paramètres (Portée, Puissance d'attaque, Mobilité, Soutien, Défense) mais toutes sont capables de balancer de nombreux Dégâts Par Seconde. Ainsi, même un joueur souhaitant parcourir toute l'aventure en solo peut s'en sortir. Grosse cerise sur gâteau : il est possible en tout début de partie de tester les spécificités de chaque classe grâce à une arène divine, et ainsi choisir en connaissance de cause plutôt qu'au hasard ou pour des raisons bêtement esthétiques.

CORÉE GRAPHIQUE





Ce premier contact avec les combats est l'occasion d'apprécier des effets visuels qui ne donnent pas dans la demi-mesure. Volutes colorées, lumières vives et autres particules scintillantes viennent renforcer la qualité plutôt élevée des animations et les bonnes sensations des coups. Surtout que le jeu n'hésite pas à nous balancer de véritables hordes d'ennemis à la tronche, sans que les affrontements ne durent jamais trop longtemps d'ailleurs. Face à des dizaines, voire centaines, de créatures, balancer un coup ou un sort à effet de zone est un véritable régal. C'est en vérité tout l'emballage graphique qui s'avère plaisant, surtout lorsqu'on réalise que le jeu date de 2018. Lost Ark n'utilise pas le prétexte de la caméra aérienne pour faire les choses à moitié. De beaux panoramas sont présents, les textures restent détaillées quand on s'en approche (même s'il n'existe hélas que deux niveaux de zoom fixes et non un zoom continu), et la réalisation dégaine régulièrement des mouvements de caméra variés et dynamiques, que ce soit lors de mini-séquences narratives ou de cinématiques plus importantes. Nous sommes à des années-lumières de la décevante mise en scène de Diablo III par exemple.







L'aspect sonore n'est pas en reste puisque nous avons droit à une version française totale, qui double même les dialogues. Les acteurs ne font pas toujours un travail exemplaire mais l'ensemble reste tout de même très correct (et bien meilleur que la VF de Dying Light 2…). Le fond se montre quant à lui à la hauteur de la forme, puisque le système de combats nous demande de jongler entre huit capacités simultanément, à choisir parmi une sélection encore plus large. Ces compétences peuvent de plus être modifiées grâce à un système de personnalisation à trois paliers, et une jauge spécifique à chaque classe se remplit au fil des coups donnés, ce qui permet de déclencher à terme une compétence "ultime". Inspiration MMO oblige, de multiples barres de raccourcis sont présentes pour placer toujours plus d'objets et de consommables.





LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE





Plus important encore, la progression de notre héros jusqu'aux activités de fin de jeu est particulièrement bien fichue. Non seulement elle s'effectue à travers des environnements plaisants et variés, mais elle a surtout le mérite de nous épargner les habituels et pénibles allers-retours. Le monde est divisé en de nombreuses zones de taille relativement modeste, et les quêtes secondaires sont systématiquement placées sur le chemin des principales. Et le plus souvent il nous est demandé de rendre les quêtes non pas au donneur initial mais à un autre personnage situé plus loin, ce qui évite de devoir rebrousser chemin. Montures, portails de téléportation et familiers ramasseurs de loot viennent également nous simplifier la vie. La vitesse à laquelle les créatures réapparaissent est un peu trop élevée à notre goût (certaines "repopent" quasiment immédiatement), mais l'ensemble du gameplay se montre diablement efficace. Cependant, l'efficacité a un prix ! Malgré la quantité de lore, on finit ainsi généralement par zapper la lecture des objectifs de quêtes et des dialogues, puisque la compréhension des tenants et des aboutissants est en réalité relativement inutile. Il suffit de suivre les indicateurs de quêtes et tout se passe bien.







L'aspect free-to-play se ressent quant à lui dans de nombreuses mécaniques. L'abondance de monnaies, devises, cristaux, symboles, récompenses, ressources, points de ceci, points de cela, objets à collectionner et sous-systèmes (decks de cartes octroyant des bonus, affinité avec certains PNJ à faire progresser, forteresse et navire à améliorer…) a tendance à noyer le joueur et à s'assurer ainsi de sa fidélité en l'incitant à se connecter tous les jours, car il y aura toujours quelque chose à faire. Sont également de la partie différents packs fondateurs ou l'incontournable boutique (repensée pour le marché occidental certes, mais une boutique tout de même). D'ailleurs le jeu n'est pas autorisé à la vente en Belgique et aux Pays-Bas en raison de certaines mécaniques proches des fameuses lootboxes. Pas de panique toutefois, il reste possible de jouer de très nombreuses heures sans jamais débourser un seul centime. C'est surtout à haut niveau et en "endgame" que la tentation de sortir le portefeuille se fera sentir, afin d'augmenter plus rapidement le niveau de l'équipement, celui-ci conditionnant l'accès à certaines activités. Heureusement, avec près d'une centaine d'îles à visiter et des dizaines de raids, donjons et autres boss, vous trouverez toujours quelque chose à faire quel que soit votre niveau. Encore une qualité pour ce séduisant free-to-play !