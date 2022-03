Lost Ark : plus de 20 millions de joueurs pour le RPG d'Amazon Games

Arrivé en février 2022 en Europe, Lost Ark est un RPG qui fait le bonheur des joueurs coréens depuis 2018, mais son arrivée dans de nouveaux pays a permis au titre de connaître une dimension internationale, avec l'aide notamment d'Amazon Games. L'éditeur fait d'ailleurs le point sur quelques chifffres et annonce que le nombre de joueurs a dépassé le seuil des 20 millions, ce qui en fait un succès indéniable. Dans le détail, on apprend que 4,7 millions de nouveaux joueurs ont rejoint la communauté au cours des trois premiers jours après le lancement en Occident. D'ailleurs, plus de 10 millions de joueurs de Lost Ark sont recensés du côté des Etats-Unis, de l'Europe, de l'Amérique du Sud et de l'Australie. Une popularité qui fait la joie de ses dirigeants occidentaux, notamment Christoph Hartmann, qui occupe le poste de vice-président chez Amazon Games et qui promet du contenu additionnel pour les années à venir, avec une roadmap qui sera détaillée prochainement. Bien sûr, tout n'est pas parfait et si Lost Ark connaît des soucis de connexion sur les serveurs européens, les développeurs continuent de travailler dessus pour améliorer l'expérience. On devrait donc avoir de leurs nouvelles prochainement.