Lost Ark : le MMORPG coréen arrive en Europe, un trailer de gameplay commenté pour séduire

Sorti en premier lieu en Corée du Sud en 2018, le MMORPG Lost Ark va faire ses débuts en Europe. Une annonce faite par l'éditeur Smilegate RPG qui annonce qu'il sera disponible gratuitement dès le 11 février 2022 et qui détaille son univers et son gameplay à travers une grosse vidéo de présentation de plus de 5 minutes. L'occasion de constater que visuellement, ce Lost Ark a de sacrés arguments, que le monde d'Arkesia proposera des environnements variés et séduidants, que le jeu proposera 5 classes différentes (Guerrier, Combattant, Chasseur,Magicien,AssassinSpécialiste), et que chaque compétence de combat peut être améliorée trois fois.L'autre particularité de Lost Ark, c'est qu'il sera possible d'utiliser un voilier pour se balader à travers les îles, de se rendre dans sa forteresse qu'il va falloir gérer et faire prospérer. On pourra aussi compter sur la présence de donjons et de raids à faire seul ou accompagné, sachant que les boss seront coriaces et qu'on ne sera pas trop d'être en groupe pour s'en sortir. Des modes de jeu en 3v3 sont aussi prévus pour varier les plaisirs, le but étant de proposer un maximum d'activités pour ne jamais s'ennuyer. Mais place à la vidéo pour en savoir davantage.