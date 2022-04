Lost Ark : "Trône du Chaos", la première grosse mise à jour du jeu, dévoile ses nouveautés

La lancière dispose d'ailleurs de deux jeux de capacités distincts, Focalisation et Déchaînement, dont les postures et les capacités sont incarnées par ses deux armes. La lance, plus courte, lui permet d’infliger un torrent d’attaques grâce à la posture Focalisation, tandis que le glaive, plus long, tire parti de la posture Déchaînement pour asséner des coups mortels. Elle se distingue aussi par la vélocité de ses mouvements et cette capacité à enchaîner les attaques sans le moindre temps mort. Les joueurs qui aiment les personnages agressifs risquent de tomber sous le charme.





Lancé tambours battants en février dernier, Lost Ark a dépassé les 20 millions de joueurs dans la foulée, chiffre à l'international, permettant au passage de faire connaître ce MMORPG coréen en Occident. Maintenant que les présentations ont été faites, le jeu peut bénéficier d'un suivi régulier et l'on apprend aujourd'hui qu'une grosse mise à jour arrive en ce mois d'avril. Répondant au nom de "Trône du Chaos", cet update majeur va surtout permettre de découvrir une nouvelle classe, la lancière, qui maîtrise également les arts martiaux.La mise à jour "Trône du Chaos" permet aussi de découvrir une nouvelle région d'Archésia, Bern-Sud, dont la particularité est d'avoir des terres où l'eau et la verdure abondent. Cependant, c'est un lieu où un conflit oblige Ealyn, la reine du Bern, de mener une enquête pour comprendre ce qui se trame dans les coulisses. Il va falloir se rendre là-bas pour faire la connaissance de nouveaux protagonistes et surtout de survivre à une bataille qui s'annonce mortelle. A noter que Bern-Sud devient le deuxième continent de palier 3 après Punika, et nécessite un niveau d'objet de 1340. Cette mise à jour permet aussi de rajouter du contenu cosmétique aussi, avec de nouvelles apparences mais aussi de nouvelles montures pour parcourir les terres plus rapidement. Et bien sûr, il y a tout un patch note pour savoir ce qui a été réajuster et corriger en termes de bugs et d'équilibrage. On ne vous fait pas un copier-coller car tout est déjà sur le site officiel