Test Les Schtroumpfs Mission Malfeuille : c'est schtroumpfement bien sympathique !

Le Test

Cette nouvelle aventure des Schtroumpfs place la fameuse équipe des bleus face à une menace végétale appelée Malfeuille. Cette plante vénéneuse corrompt la nature alentours, transforme les simples étendues d'herbes en zones dangereuses, provoque l'apparition de créatures agressives appelées Malbètes, et propulse des graines de Maltrappes, des fleurs capable d'emprisonner les malheureux Schtroumpfs qui passeraient non loin. Heureusement, le Schtroumpf Bricoleur a développé un Vaporisaschtroumpf qui pourrait bien changer la donne. Cette arme de soins (le jeu est essentiellement non-violent) est capable de renverser toutes ces situations, d'autant mieux qu'elle gagne des capacités au fil des chapitres de l'aventure : Grosplash pour se propulser vers le sol après un saut, Schtroumpfo-planeur pour se laisser porter dans les airs, Schtroumpfo-sprint pour foncer dans les obstacles et les ennemis, et enfin aspiration et expiration de certains objets et créatures.







Pour décupler l'efficacité de tout cela, le joueur ne doit pas hésiter à récolter les ressources disséminées dans les niveaux, ces dernières étant d'ailleurs parfois réellement difficiles d'accès. Le jeu équilibre ainsi son accessibilité et sa profondeur. Les joueurs les plus jeunes se contenteront d'une arme peu améliorée tandis que les plus expérimentés iront dénicher les ressources les mieux cachées, afin de bénéficier au final d'un plus gros réservoir, d'un plus grand nombre de points de vie, d'une meilleure maniabilité en planant, d'une puissance du Grosplash décuplée ou encore d'un saut sprinté. Accessible mais nullement simpliste, le gameplay fonctionne très bien. Quelques passages seront même relativement ardus pour les plus jeunes joueurs. Nous pensons notamment aux phases où il faut sauter, puis planer et récupérer des spores placées dans les airs afin de prolonger le vol, tout en rebondissant sur des champignons volants qui disparaissent une fois touchés.





ILS SONT VENUS ILS SONT SCHTROUMPFS LÀ





Mais la plus grande réussite du jeu demeure sa capacité à nous transporter totalement dans l'univers des Schtroumpfs. Les graphismes colorés ne trahissent ni la bande-dessinée ni les dessins animés de notre enfance, et toutes les célébrités locales répondent à l'appel. Il est ainsi possible de croiser le chemin du Schtroumpf Bricoleur précédemment cité, du Grand Schtroumpf et de son bonnet rouge, du Schtroumpf Paysan et de son accent de la campagne, du Schtroumpf Paresseux que l'on peut réveiller à plusieurs reprises, du Schtroumpf Gourmand mis en danger par son grand appétit, du Schtroumpf Bêta et de ses répliques à côté de la plaque, du Schtroumpf Sauvage et de son phrasé primitif, ou encore du Schtroumpf Grogron et de ses fameux ""moi, j'aime pas". Les différentes voix françaises sont d'ailleurs très convaincantes, ce qui ajoute à la réussite de l'ensemble. Quant aux Schtroumpfs jouables, il s'agit du Schtroumpf Costaud, du Schtroumpf à lunettes, du Schtroumpf Cuisinier et de la superstar locale : l'incontournable Schtroumpfette. Si prendre en main ces différents personnages est plutôt plaisant en termes d'ambiance, cela ne change en revanche strictement rien en ce qui concerne le gameplay. De ce point de vue, seule l'évolution du Vaporisaschtroumpf compte. Le jeu se revanche d'un mode coop, semblable à celui de certains titres Nintendo. Comprenez par là que le second joueur tient plus le rôle d'assistant (en l’occurrence une sorte de robot schtroumpf) que d'égal partenaire. Le S.A.M. (pour Soin Aérien Motorisé) est capable de soigner la contamination et les Malbètes, de lancer des graines explosives et de voler. Rien de plus. Il ne maîtrise donc ni la caméra, ni les spécificités du Vaporisaschtroumpf, et ne peut pas trop s'éloigner du joueur principal. Certains grognons pourront toujours s'exclamer "moi, j'aime pas la vraie-fausse coop", mais ce principe s'avère en réalité parfait pour un couple de joueurs constitué d'un grand-frère et d'un petit-frère, ou d'un parent et de son enfant.







MOI J'AIME PAS LE DERNIER NIVEAU