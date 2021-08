Les Schtroumpfs Mission Malfeuille : présentation du Vaporisaschtroumpf, l'arme principale du jeu

Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille. Développé par les Lyonnais de chez Osome Studio à qui l'on doit les derniers Astérix & Obélix XXL, le jeu va nous transporter dans l'univers de ces petites créatures bleues pourchassés par Gargamel. Alors, on ne sait pas si l'odieux personnage et son chat seront présents dans cette aventure, mais une chose est sûre, nos Schtroumpfs seront équipés pour les recevoir si c'est le cas.



En effet, ils vont pouvoir jouir du Vaporisaschtroumpf qui n'est autre que l'arme principale du jeu, constituée de bois et de métal et qui va permettra de voler, écraser, foncer, aspirer, renvoyer des projectiles et surtout vaporiser l'antidote du Grand Schtroumpf afin de soigner les plantes touchées par la maladie de la Malfeuille. Dans le communiqué de Microids, on nous promet une aventure qui plaira aux petits comme aux grands. On attend le 26 octobre prochain pour en avoir le coeur net. C'est prévu sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.





Microids semble péter la forme en ce moment. Non content d'avoir un catalogue de jeux bien fournis pour la fin de l'année et courant 2022, l'éditeur français continue sa lente métamorphose pour se racheter une conduite auprès des joueurs. Après nous avoir surprise hier avec le gameplay de Marsumilami : Le Secret du Sarcophage, voilà que Microids nous propose de découvrir les toutes premières images de gameplay officielle de