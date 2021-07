Les Schtroumpfs Mission Malfeuille : un premier trailer avec du gameplay, c'est mignon et coloré

Annoncé au moins de mai dernier avec juste quelques screenshots, le jeu "Les Schtroumpfs Mission Malfeuille" est de retour au coeur de l'actualité avec son tout premier teaser. Courte, mais toutefois truffée d'images de gameplay, cette vidéo nous permet de constater que l'on aura bien affaire à un jeu d'action/plateformes à l'ambiance très colorée où il sera possible d'incarner plusieurs Schtroumpfs à tour de rôle. Sont annoncés au roster le Schtroumpf costaud, la Schtroumpfette, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf cuisinier qui devrait proposer chacun une palette de mouvements propres à eux. Nos personnages auront à disposition le Vaporisaschtroumpf, un outil inventé par le Schtroumpf bricoleur, et qui est à la fois une arme d'attaque, un appareil capable de soigner les plantes touchées par la Malfeuille, mais aussi de sauter plus haut, de planer ou d’aspirer. Comme d'habitude, l'objectif est de contre-carrer les plans de Gargamel qui tentera évidemment de capturer ces petites créatures.





Le jeu "Les Schtroumpfs Mission Malfeuille" est attendu pour le 26 octobre 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, tandis qu'il va falloir patienter jusqu'en 2022 pour y jouer sur PS5 et Xbox Series X|S. Quant au studio en charge de ce développement, il s'agit d'Osome Studio, à qui l'on doit le dernier Astérix é Obélix XXL 3. Microïds en a profité pour révéler l'existence d'une édition standar et collector pour le jeu, avec présence d'une figurine et d'autres bonus en plus. Voici le détails de ces deux éditions spéciales :

L’édition Schtroumpfissime propose :

L’édition standard du jeu pour PlayStation®4, consoles Xbox One et Nintendo Switch

3 lithographies (10x15cm)

Un porte-clés Grand Schtroumpf (5cm)

Des planches de stickers (11x8,5cm)









L’édition Collector comprend l’intégralité du contenu de l’édition Schtroumpfissime, ainsi que 2 éléments inédits :

Une figurine du Schtroumpf costaud en résine (14,5cm)

La bande-originale du jeu (disponible via un code de téléchargement)